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Глава ВОЗ заявил, что новый штамм коронавируса "находится на подъеме"

Просмотров:155 Опубликовано: Сегодня, 15:18
Глава ВОЗ заявил, что новый штамм коронавируса "находится на подъеме"
Фото: pixabay
Выступая накануне в Женеве, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о том, что медики фиксируют "тревожную тенденцию" заражаемости в северном полушарии, сообщает Zakon.kz.

По мнению Гебрейесуса, штамм коронавируса EG.5 D-19 "находится на подъеме" в преддверии зимнего сезона.

По его данным, на Ближнем Востоке и в Азии увеличивается число смертей, в Европе растет число случаев поступления пациентов с этим вариантом коронавируса в отделения интенсивной терапии, в ряде регионов увеличивается число госпитализаций.

Технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове выразил свои опасения о том, что "этот вариант коронавируса не вытесняет" другие штаммы, находящиеся в циркуляции, и именно это вызывает беспокойство ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что "одной из самых больших проблем является низкий уровень иммунизации у людей, входящих в группу риска, которые не получили дозу вакцины COVID-19 в последнее время".

"Наше послание: "не медлить с получением дополнительной дозы вакцинации, если она вам рекомендована", – предостерег глава ВОЗ.


При этом, за последнюю неделю в мире заболеваемость КВИ выросла на 38%.



Источник: Zakon.kz
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