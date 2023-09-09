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"Человек на Луне" к 2030 году. Китай представил концепт лунного посадочного модуля

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:36
"Человек на Луне" к 2030 году. Китай представил концепт лунного посадочного модуля
Визуализация ILRS из Руководства CNSA. Источник: CNSA
Китайское национальное космическое агентство (CNSA) представило концепт лунного посадочного модуля, чтобы отправить своих космонавтов на Луну к 2030 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ixbt.com.

В мае прошлого года Китайское национальное космическое агентство (CNSA) объявило о создании программы "Человек на Луне".

Целью программы стала отправка пилотируемых миссий на Луну и создание лунной базы. Это произошло вскоре после объявления о сотрудничестве Китая и России в отношении будущих лунных миссий, включая создание базы в районе южного полюса Луны. В июне 2022 года стало известно, что эта база будет названа Международной лунной исследовательской станцией (ILRS), и было опубликовано руководство по присоединению международных партнеров к проекту.

"Человек на Луне" к 2030 году. Китай представил концепт лунного посадочного модуля

Рендер лунного посадочного модуля. Источник: chinadaily.com.cn


Теперь китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA) представило рендеры космического корабля нового поколения и лунного посадочного модуля. Космический корабль будет состоять из двух секций - капсулы для возвращения на Землю и служебного отсека, а лунный посадочный модуль будет включать посадочную секцию и секцию тягового устройства. По заявлению агентства, эти транспортные средства позволят отправить экипажи на низкую околоземную орбиту (LEO) и выполнять пилотируемые миссии на поверхность Луны. Появление этих изображений подтверждает давно зревшее подозрение - Китай намерен высадить своих космонавтов на Луну до 2030 года.

По заявлению CMSA, ракета будет доставлять до трех тайконавтов к Луне для миссии по высадке, а также до семи членов экипажа на китайскую космическую станцию Tiangong, находящуюся на орбите Земли. Вес лунного посадочного модуля составит около 26 тонн, модуль будет способен доставить двух тайконавтов и ровер весом 200 килограмм на поверхность Луны. У ровера будет научный инструментарий, предназначенный для изучения лунной среды, поиска ресурсов и определения потенциальных мест для будущих баз.

"Человек на Луне" к 2030 году. Китай представил концепт лунного посадочного модуля

По официальному заявлению, опубликованному China Daily, новая система "будет отличаться надежностью, возможностью повторного использования и дизайном, который подходит как для полетов вблизи Земли, так и для задач посадки на Луну".

Это компоненты плана, разработанного китайскими учеными и менеджерами миссий, для отправки первых экипажей на Луну. В соответствии с предыдущими заявлениями этот план включает разработку трехступенчатой тяжелой ракеты Long March 10, которая способна доставить груз массой 70 тысяч килограммов на низкую околоземную орбиту и 27 тысяч килограммов на Луну.

Китайский план миссии похож на план Atremis III NASA, включающий космический корабль Орион и трех астронавтов на борту ракеты SLS, которая доставит их на лунную орбиту для дальнейшей работы в посадочном пилотируемом корабле HLS.


Источник: Тengrinews.kz
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