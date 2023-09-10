Саммит G20: Байден вновь оконфузился перед публикой

Президент США Джо Байден вновь оконфузился перед публикой, передает Tengrinews.kz.На саммите G20 в Нью-Дели глава Белого дома не смог корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале GOP War Room."Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама", - заявил Байден.Глава Белого дома попытался исправить свою ошибку, однако не смог правильно произнести имя саудовского принца и со второго раза."Прошу прощения, Мухаммеда Салама", - сказал Байден, изменив лишь ударение, поставив его на первый слог.На кадрах можно увидеть, как наследный принц во время этого казуса, вероятно с целью сгладить атмосферу, взял стакан и отпил немного воды.Напомним, отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене. Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" за инцидент с Хашукджи. Американская разведка указывала, что наследный принц королевства был непосредственно причастен к убийству оппозиционного журналиста.