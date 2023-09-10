Использование интернета снижает риск развития деменции, заявили ученые

Профессор Гавон Чо и его коллеги захотели изучить, влияет ли пользование интернетом среди пожилых людей на развитие у них деменции. Оказалось, что риск слабоумия снижается вдвое, если в жизни пожилого человека присутствуют современные технологии. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на 4PDA.



В период с 2002 по 2018 год ученые проанализировали данные 18 154 человек в возрасте от 50 до 65 лет. По результатам исследования, опубликованном в научном журнале Journal of the American Geriatric Society (JAGS), у постоянных интернет-пользователей в возрасте риск впасть в деменцию оказался на 57 процентов ниже. Но что интересно, самый низкий риск развития слабоумия был у тех, кто проводил в сети не более двух часов. А если время сессии превышало 120 минут, вероятность столкнуться с деменцией начинала расти.



"Пожилым людям очень важно сохранять определенный тонус работы головного мозга. В группу риска попадают те, кто недавно вышел на пенсию и не продолжил свою трудовую деятельность. После постоянной привычной когнитивной нагрузки регулярная стимуляция головного мозга исчезает, и на фоне создающегося бездействия отдельные участки органа выключаются из работы, что и запускает процессы деградации", — подытожили авторы исследования.



Когда пожилой человек пользуется компьютером, его мозг неизбежно повышает свою функциональность. Ведь нужно включить гаджет, найти необходимую информацию в сети, сохранить концентрацию в компьютерной игре и так далее.