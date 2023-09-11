В России при крушении вертолета погиб человек

"Тело погибшего было зажато в вертолете. Он приехал в Вологодскую область на отдых из Архангельска. В авиапроисшествии пострадали Тахар Алтыев и Сергей Щелок. Их госпитализировали в Вожегодскую центральную районную больницу с серьезными травмами", – рассказал изданию источник.

10 сентября в Вологодской области разбился вертолет Robinson. Известно об одном погибшем, сообщает Zakon.kz.Как пишут "Известия", мужчину не могли найти, так как воздушное судно после падения полностью погрузилось в воду.Состояние Щелока оценивается как тяжелое. У него повреждены грудь и нижние конечности. У Алтыева раны головы, он в состоянии средней тяжести.Вертолет принадлежит Щелоку, у которого были права на управление. По предварительной версии, вертолет летел низко над поверхностью воды, задел ее и утонул.Ранее сообщалось, что в Венгрии во время авиашоу упал и взорвался самолет. Погибли два человека, еще четверо пострадали.