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Археологи нашли детскую обувь, которой 2 тысячи лет

Просмотров:3 Опубликовано: Сегодня, 12:30
Археологи нашли детскую обувь, которой 2 тысячи лет
Фото: пресс-служба Deutsches Bergbau-Museum Bochum
В Австрии археологи нашли кожаную детскую обувь, у которой полностью сохранились шнурки. Предполагается, что изготовлена она была во II веке нашей эры, сообщает Zakon.kz.

По данным Немецкого музея горного дела Бохума и Исследовательского музея георесурсов Лейбница, размер обуви соответствует 30-му по привычной, европейской системе измерения. Дизайн ее соответствует II веку нашей эры, который называют "Железным". По подсчетам, найденному образцу около двух тысяч лет, сказано на сайте музея.

Обувь была раскопана археологами в западной деревне Дюррнберг, где добыча каменной соли велась еще в железном веке. Ученые считают, что соль, которая особенно хорошо сохраняет органические остатки, сохранила обувь в исключительно хорошем состоянии.

«Органические материалы обычно разлагаются со временем. Такие находки, как эта детская обувь, а также остатки текстиля или экскременты, подобные тем, что были найдены в Дюррнберге, дают чрезвычайно редкую возможность заглянуть в жизнь горняков железного века. Они предоставляют ценную информацию для нашей научной работы». Томас Столлнер, руководитель исследовательского отдела


Ранее стало известно, что ученые обнаружили на севере Замбии самую древнюю из когда-либо обнаруженных деревянных конструкций, созданную почти полмиллиона лет назад.


Источник: zakon.kz
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