Полиция Лондона извинилась за жесткое задержание мальчика с водяным пистолетом

"Офицер полиции увидел мальчика на велосипеде, наставившего предмет, похожий на пистолет, на девочку. Офицеры полиции обучены применять транспортные средства для того, чтобы останавливать опасных велосипедистов. Эту тактику применили и в этом случае, в результате мальчик упал с велосипеда. Вооруженные офицеры полиции вышли из автомобиля, на мальчика надели наручники и задержали", – говорится в официальном отчете полиции Лондона.

"Это был глубоко травмирующий опыт для моего сына, для меня и для нашей семьи в целом", – отметила женщина.