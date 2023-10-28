Израиль вторгся в сектор Газа - ХАМАС

В заявлении уточняется, что "Бригады "Аль-Кассам" противостоят вторжению израильской армии в Бейт-Ханун и к востоку от Аль-Бурейдж. "На земле идут ожесточенные столкновения", — отмечается в публикации. Об этом пишет РИА Новости.

В палестинском движении ХАМАС заявили, что "Бригады "Аль-Кассам" оказывают сопротивление солдатам Израиля на северо-востоке сектора Газа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на lenta.ru.Отметим, ранее СМИ сообщали о движении танков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в сторону Газа. Они направлялись к району, прилегающему к барьеру безопасности в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере палестинского анклава. Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газы обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.