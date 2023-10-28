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Названо самое опасное последствие распространенного в 2023 году штамма COVID-19

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:23
Названо самое опасное последствие распространенного в 2023 году штамма COVID-19
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Иммунолог Крючков назвал последствием COVID-19 повышенный риск развития инсульта

Одно из самых опасных последствий коронавируса — это повышение рисков развития инфарктов и инсультов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

Специалист отметил, что самым распространенными в 2023 году штаммом коронавируса была омикрон и его разновидности.

«Эволюция новой коронавирусной инфекции продолжается. Фактически сейчас у нас доминирует "эрис" и на горизонте "пирола" с возможным доминированием к концу ноября — в начале декабря. Версии омикрона характеризуются сегодня очень высокой заразностью. Это потенциально, особенно в сезон и особенно при низком уровне коллективного иммунитета, может обеспечить очень высокую заболеваемость. А высокая заболеваемость обеспечивает высокое количество пострадавших от этой инфекции», — объяснил он.


- В первую очередь речь идет о тех, у кого долгий COVID-19, у кого повышение рисков развития сердечно-сосудистых катастроф: инсультов, инфарктов и так далее. А таких людей много. Это основная проблема, - сообщил Николай Крючков, врач-иммунолог.


При этом Крючков сообщил, что долгосрочные последствия COVID-19 на сегодняшний день не изучены, потому что необходимо длительное наблюдение.

«Здесь идет разговор и об опасности для детей и подростков. Я сейчас говорю в первую очередь о возможных нейродегенеративных заболеваниях центральной нервной системы и возможном поражении яичек у мальчиков. Пока непонятно, насколько это распространено, но подозрения такого рода есть», — заключил он.



Источник: lenta.ru
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