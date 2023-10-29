Известный голливудский актер Мэттью Перри умер в 54 года

Мэттью Перри наиболее известен по роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья", который выходил с 1994 по 2004 год, а также ролям в таких фильмах, как "Поспешишь - людей насмешишь", "Девять ярдов", "Папе снова 17" и многим другим.

В США в возрасте 54 лет скончался известный канадско-американский актер, звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри, передает Tengri Life со ссылкой на TMZ.Как сообщили источники издания в правоохранительных органах, актера нашли мертвым в джакузи в субботу в его доме в Лос-Анджелесе. Предположительно, он утонул.Приехавшие по вызову сотрудники службы экстренного реагирования не нашли на месте происшествия никаких запрещенных веществ.Актер не был женат. В ноябре 2020 года он обручился с литературным агентом Молли Гурвиц. Однако в июне 2021 пара рассталась.