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Массовая драка во время Хэллоуина в США закончилась трагедией

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 18:03
Массовая драка во время Хэллоуина в США закончилась трагедией
Фото из открытых источников
Во время празднования Хэллоуина в американском штате Флорида в районе Йбор Сити в городе Тампа между двумя группами людей произошел конфликт, который стал причиной драки и стрельбы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала WFLA, жертвами стычки стали два человека.

"В результате стрельбы два человека погибли, еще 18 человек были госпитализированы", – говорится в сообщении.


Как следует из видео, опубликованных в соцсетях, жертвы были в костюмах. Когда началась стрельба, полицейские уже были на месте, никто из них не пострадал.

Ранее стрельба в американском Льюистоне привела к гибели 22 человек, еще 60 были ранены.


Источник: zakon.kz
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