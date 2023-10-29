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Еще в двух городах США произошла массовая стрельба - СМИ

Просмотров:164 Опубликовано: Вчера, 21:17
Еще в двух городах США произошла массовая стрельба - СМИ
Фото: twitter/@FOX2News
Еще в двух городах США расстреляли больше 10 человек на костюмированных вечеринках в честь Хэллоуина. Как минимум двое человек погибли, шесть - в критическом состоянии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По информации портала один случай произошел в Чикаго. Огнестрельные ранения получили 15 человек, двое из них - в критическом состоянии. Также огонь был открыт по людям в Мэнсфилде (Массачусетс). Скорая экстренно госпитализировала четырех местных жителей в крайне тяжелом состоянии. Помимо них еще два погибли на месте, оба - несовершеннолетние.


Ранее массовая стрельба во время празднования Хеллоуина произошла в штате Флорида. В результате нападения два человека погибли и 18 пострадали.


Источник: Tengrinews.kz
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