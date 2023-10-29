Еще в двух городах США произошла массовая стрельба - СМИ

По информации портала один случай произошел в Чикаго. Огнестрельные ранения получили 15 человек, двое из них - в критическом состоянии. Также огонь был открыт по людям в Мэнсфилде (Массачусетс). Скорая экстренно госпитализировала четырех местных жителей в крайне тяжелом состоянии. Помимо них еще два погибли на месте, оба - несовершеннолетние.

Еще в двух городах США расстреляли больше 10 человек на костюмированных вечеринках в честь Хэллоуина. Как минимум двое человек погибли, шесть - в критическом состоянии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.Ранее массовая стрельба во время празднования Хеллоуина произошла в штате Флорида. В результате нападения два человека погибли и 18 пострадали.