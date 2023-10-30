Право на аборт включат в конституцию Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал закрепить право женщин на аборт в конституции страны к 2024 году, сообщает Zakon.kz.
Президент Франции заявил, что его правительство в течение ближайшей недели представит проект закона в высший административный суд страны, чтобы к концу 2023 года закрепить право на аборт в конституции, сообщает The Guardian
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"В 2024 году право женщин на выбор аборта станет необратимым", - сказал Эммануэль Макрон.
Пересмотр конституции Франции - трудоемкий процесс, требующий либо проведения референдума, либо одобрения не менее чем тремя пятыми голосов обеих палат парламента.
Аборты во Франции были легализованы в 1975 году. С тех пор в стране приняли несколько законов, направленных на улучшение условий проведения абортов, в частности, на защиту здоровья и анонимности женщин, а также на облегчение финансового бремени, связанного с этой процедурой.
Опрос общественного мнения, проведенный в прошлом году, показал, что 89% респондентов хотели бы, чтобы права на аборт были лучше защищены конституцией.
По данным правительства, в прошлом году во Франции было сделано 234 тыс. абортов.
В сентябре 2022 года ультраправое правительство Венгрии ввело обязательное "прослушивание сердцебиения плода" для женщин, прежде чем они получат возможность сделать безопасный аборт.
В Польше действуют одни из самых жестких законов об абортах в Европе. Они позволяют прерывать беременность только в случае изнасилования, инцеста или угрозы здоровью или жизни матери. Ограничения были ужесточены в 2020 году, когда конституционный суд страны признал неконституционными аборты по причине пороков развития плода.
В Италии аборты разрешены с 1978 года, однако доступ к процедуре крайне затруднен из-за большого числа гинекологов, выступающих против абортов по моральным соображениям. Ультраправое правительство Италии выступает против абортов.
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