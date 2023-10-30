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Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы: задержаны 60 человек

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 11:25
Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы: задержаны 60 человек
Кадр из видео
После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 подозреваемых, передает Tengrinews.kz.

Полиция Дагестана установила личности более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

"В результате принятых мер сотрудниками МВД по Республике Дагестан во взаимодействии с другими правоохранительными структурами эти нарушения пресечены. В настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.


В ходе массовых беспорядков на территории аэропорта пострадали 9 сотрудников полиции, которые получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице. Полиция проводит дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех причастных к беспорядкам.

Напомним, ранее в дагестанском аэропорту начались беспорядки из-за приземления борта из Тель-Авива. По сообщениям местных властей, на этом самолете граждан Израиля не было. Разъяренная толпа пыталась нападать на людей, чтобы проверить их паспорта, затем протестующие прорвались на взлетно-посадочную полосу.

Пассажиры уже прибывших рейсов несколько часов не могли покинуть самолеты из соображений безопасности. Суда, которые не успели сесть, были перенаправлены в аэропорты соседних стран.

Появилось также сообщение о том, что аэропорт Махачкалы был закрыт. Работа воздушной гавани может быть приостановлена до 6 ноября.


Источник: Тengrinews.kz
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