Министр обороны Германии предупредил об угрозе войны в Европе

"Нам нужно снова привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Мы должны быть готовы к войне. Германия должна быть готова защитить себя", - заявил Писториус.

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с предупреждением о возможности войны в Европе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.Кроме того, Писториус подчеркнул необходимость скорейшей модернизации германских вооруженных сил. По его словам, общество должно готовиться к возможности войны в Европе и к тому, что вооруженные силы Германии будут способны защитить страну, сообщает Die Welt.Он отверг утверждения о том, что модернизация бундесвера идет слишком медленно, заявив, что уже достигнут значительный прогресс: две трети средств из специального фонда в 100 миллиардов евро уже распределены по контрактам. Однако он признал, что производство и поставка потребуют времени.Писториус также упомянул о текущих структурных изменениях в бундесвере. Несмотря на трудности, он подчеркнул, что в настоящее время бундесвер является одной из самых мощных сил НАТО в Европе, и выразил уверенность, что в ближайшие годы вооруженные силы будут выглядеть совершенно иначе.