Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 30 Октября
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.3 KZT
  • €1 = 496.78 KZT
  • 1 RUB = 5.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук сообщила о ее смерти

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:57
Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук сообщила о ее смерти
Фото из социальных сетей
Похищенная участниками движения ХАМАС гражданка Германии Шани Лук погибла в Израиле, передает Tengrinews.kz.

Об этом сообщила ее мать в интервью немецким телеканалам RTL и NTV.

"К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых", - поделилась Рикарда Лук.
Официального подтверждения этой информации пока нет.

Шани Лук, приехавшая в Израиль на фестиваль электронной музыки Nature Party, была захвачена в плен бойцами палестинского движения ХАМАС в первый день нападения. Весь мир облетели кадры, на которых девушка лежит в грузовике лицом вниз раздетая до белья с неестественно вывернутыми ногами. Предположительно, немке сломали ноги. Ее имя удалось установить благодаря родителям, которые узнали девушку по дредам и татуировкам.

Позже мать 22-летней Шани Лук заявила, что ее дочь жива, однако находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика