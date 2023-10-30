Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук сообщила о ее смерти

"К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых", - поделилась Рикарда Лук.

Похищенная участниками движения ХАМАС гражданка Германии Шани Лук погибла в Израиле, передает Tengrinews.kz.Об этом сообщила ее мать в интервью немецким телеканалам RTL и NTV.Официального подтверждения этой информации пока нет.Шани Лук, приехавшая в Израиль на фестиваль электронной музыки Nature Party, была захвачена в плен бойцами палестинского движения ХАМАС в первый день нападения. Весь мир облетели кадры, на которых девушка лежит в грузовике лицом вниз раздетая до белья с неестественно вывернутыми ногами. Предположительно, немке сломали ноги. Ее имя удалось установить благодаря родителям, которые узнали девушку по дредам и татуировкам.Позже мать 22-летней Шани Лук заявила, что ее дочь жива, однако находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа.