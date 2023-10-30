Глава Дагестана признался, что ему стыдно за беспорядки в Махачкале

"Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, потому что Дагестан и на Кавказе, и на территории всей нашей России, а может быть и шире, всегда был оплотом дружбы".

"И только у нас в Дагестане мы в очередной раз показали недостойное поведение наших земляков, их немного, но тем не менее оценку дают сегодня Дагестану", - сказал Сергей Меликов.

"Я надеюсь, что та ситуация, которая произошла в районе аэропорта Уйташ не является характеристикой для социально-политической обстановки нашей республики. Расшатывания ситуации, как бы этого ни хотелось нашим недругам, врагам, не будет", - отметил Сергей Меликов.