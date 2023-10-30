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Глава Дагестана признался, что ему стыдно за беспорядки в Махачкале

Просмотров:58 Опубликовано: Сегодня, 18:16
Глава Дагестана признался, что ему стыдно за беспорядки в Махачкале
Фото: Instagram/melikov_s.a
Глава Дагестана Сергей Меликов признался, что испытывает стыд за события, которые произошли в аэропорту Махачкалы, сообщает Zakon.kz.

Глава региона в беседе с журналистами отметил:

"Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, потому что Дагестан и на Кавказе, и на территории всей нашей России, а может быть и шире, всегда был оплотом дружбы".


Он подчеркнул, что ничего подобного не произошло в других регионах Северного Кавказа.

"И только у нас в Дагестане мы в очередной раз показали недостойное поведение наших земляков, их немного, но тем не менее оценку дают сегодня Дагестану", - сказал Сергей Меликов.


Также, по его словам, попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане совершаются из-за рубежа.

Как отмечено в публикации ТАСС, обстановка в республике после беспорядков спокойная.

"Я надеюсь, что та ситуация, которая произошла в районе аэропорта Уйташ не является характеристикой для социально-политической обстановки нашей республики. Расшатывания ситуации, как бы этого ни хотелось нашим недругам, врагам, не будет", - отметил Сергей Меликов.


В заключении глава региона подчеркнул, что "прощения не будет никому" из участников беспорядков.

29 октября 2023 года толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, говоря о намерении "вычислить евреев".

Позже Росавиация сообщила, что аэропорт освободили от несанкционированно проникших людей. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 31 октября.


Источник: Zakon.kz
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