В Ташкенте привлекли к ответственности пытавшихся провести митинг в поддержку Палестины

Правоохранительные органы привлекли к ответственности граждан, планировавшие в воскресенье провести несанкционированную акцию в поддержку Палестины. По информации источников, в сквере Амира Темура собрались более 100 человек.



В Ташкенте привлечены к ответственности граждане, планировавшие в воскресенье провести и принять участие в несанкционированной акции в поддержку Палестины, сообщили «Газете.uz» источники в правоохранительных органах.



Призывы к проведению акции появились в социальных сетях за несколько дней до этого. Активисты подготовили баннер, копировавший баннер митинга в поддержку Палестины, который прошёл в Стамбуле днём ранее, в субботу.



На баннере был изображён памятник Амиру Темура и большое количество людей вокруг с флагами Узбекистана и Палестины. Было указано время и место: 29 октября, 14:00, сквер Амира Темура. Внизу баннера имелись надписи «Плечом к плечу с Палестиной», «15 суток меня не пугают» и «Если нас будет много, нас услышат».



По данным источников, для участия в акции в центр столицы направлялись не только жители города, но и люди из соседних областей. Они прибывали на сквер группами, всего их было более 100 человек.



Правоохранительные органы были осведомлены о планируемом собрании. На сквере и вокруг него были видны сотрудники ОВД и Национальной гвардии, стояли автомобили и автобусы этих органов.



Правоохранители доставили более 100 человек в отделы внутренних дел, провели с ними беседы и большую часть отпустили. На некоторых из них были составлены административные протоколы (предположительно по статье 201 Административного кодекса — «Нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций»), материалы переданы в суд.



Каких-либо серьёзных инцидентов не было, отметил источник. В беседах задержанные сообщили, что прибыли в сквер с целью помощи палестинцам, но у них не было понимания, как эта акция может помочь. Некоторые признались, что не осведомлены о сути конфликта на Ближнем Востоке.



Напомним, согласно статье 201 КоАО, нарушение порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций влечёт наложение штрафа от 60 до 80 базовых расчётных величин или административный арест до 15 суток.



Такое же правонарушение, совершённое организатором мероприятия повторно после применения административного взыскания, влечёт уголовную ответственность, с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до 3 лет.