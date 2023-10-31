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Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы: задержаны 83 человека

Просмотров:215 Опубликовано: Сегодня, 08:48
Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы: задержаны 83 человека
Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
В Дагестане задержали 83 участника воскресных беспорядков в махачкалинском аэропорту, передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Полицейские провели более 50 обысков и задержали уже 83 человека за участие в массовых беспорядках. Правоохранители до сих пор ведут оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить местонахождение организаторов и активных участников акции.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их. По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских.

Сейчас обстановка в регионе находится под контролем.

До этого сообщалось, что в полицию были доставлены 60 участников беспорядков.


Источник: Тengrinews.kz
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