Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы: задержаны 83 человека

В Дагестане задержали 83 участника воскресных беспорядков в махачкалинском аэропорту, передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.ru.



Полицейские провели более 50 обысков и задержали уже 83 человека за участие в массовых беспорядках. Правоохранители до сих пор ведут оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить местонахождение организаторов и активных участников акции.



Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их. По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских.



Сейчас обстановка в регионе находится под контролем.



До этого сообщалось, что в полицию были доставлены 60 участников беспорядков.