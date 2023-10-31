Израильская армия начинает третий этап войны с ХАМАС

"Мы в гуще войны. Мы поставили перед собой четкую цель – уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это систематически. Первый блокирующий этап завершен. Второй этап – удары по ним с воздуха – продолжается все время. Третий этап – Армия обороны Израиля расширила свое наземное вторжение в сектор Газа. Она делает это размеренными, очень мощными шагами, добиваясь методичного, поэтапного прогресса", – заявил Нетаньяху.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия расширила свое наземное вторжение в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.Ранее сообщалось, что израильская армия продвинулась к центру сектора Газа. А представители ХАМАС подтвердили, что ведут "тяжелые бои" с израильскими войсками. Столкновения произошли в том числе возле города Хан-Юнис на юге палестинского анклава. Израильские танки наступают со стороны западного побережья, продвигаясь к центру сектора Газа.Израиль в очередной раз призвал мирных жителей Газы эвакуироваться на юг и обвинил ХАМАС в том, что боевики устраивают командные центры рядом с медучреждениями. Израильская сторона также второй раз за неделю призвала немедленно эвакуировать больницу аль-Кудс, где находятся около 14 тысяч человек. Палестинский "Красный полумесяц" отказался перевозить пациентов из аль-Кудса, опасаясь, что многие из них не переживут эвакуации.Согласно последним данным, в результате нападения палестинских боевиков на Израиль погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа потери от ответных действий израильских военных превысили 8 тыс. человек.Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа близка к катастрофической.