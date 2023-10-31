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Грозит ли Лакшми Митталу ответственность за трагедию на шахте имени Костенко

Просмотров:50 Опубликовано: Сегодня, 11:29
Грозит ли Лакшми Митталу ответственность за трагедию на шахте имени Костенко
Фото: akorda.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 31 октября ответил на вопрос, понесет ли индийский бизнесмен и главный инвестор АМТ Лакшми Миттал ответственность за трагедию на шахте им. Костенко, сообщает Zakon.kz.

Министр подчеркнул, что компания уже понесла достаточно большие потери из-за трагедии.

"На котировках в понедельник капитализация (общая стоимость всех акций. – Прим. ред.) компании упала на 5,5%. Она снизилась с 21 млрд до 20 млрд долларов, то есть "Арселор" потерял уже как минимум миллиард долларов на фоне того, что сейчас происходит. Это связано в первую очередь с трагедией в Казахстане. Поэтому если мы говорим о том, что инвестор должен нести ответственность, то экономическая ответственность уже началась", - сказал Канат Шарлапаев.


Об уголовном преследовании в отношении индийского бизнесмена речи пока не идет.

"Я считаю, что мы должны исходить из законодательства РК и из международного права. И в данном случае я уверен, что у нас есть компетентные органы, которые с этим вопросом будут разбираться и вести соответствующее расследование, которое доведут до результатов в соответствии с законодательством РК", - отметил Канат Шарлапаев.


31 октября завершилась сделка по передаче предприятия государству. После выхода индийского бизнесмена из состава акционеров предприятия Казахстан не сможет использовать старое название АМТ.

"АрселорМиттал Темиртау" решили передать государству после трагедии на шахте Костенко в Карагандинской области, которая произошла в ночь на 28 октября. В шахте, где находились 252 человека, взорвался газ. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные погибли.

Ранее министр по ЧС Сырым Шарипханов сообщил, что в ходе поисково-спасательных работ нашли останки, которые предположительно принадлежат последнему, 46-му погибшему.


Источник: Zakon.kz
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