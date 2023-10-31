LG разработала огнестойкий материал для аккумуляторов электроавтомобилей

Южнокорейская компания LG Chem заявила, что ей удалось разработать новый материал для покрытия аккумуляторных батарей, способный выдерживать 1500 градусов по Цельсию в течение более 20 минут, сообщает Zakon.kz.



Новый термопластик способен выдерживать пламя и возникающее при этом давление в 14 раз лучше, чем существующие материалы. Его разработали для предотвращения теплового выброса.



Основной причиной возгорания аккумуляторов в электромобилях является тепловой выброс, который может произойти, когда тепло внутри элемента аккумулятора становится причиной различных стрессовых ситуаций.



Смертельные возгорания аккумуляторов являются одним из основных камней преткновения, препятствующих более активному распространению электромобилей среди населения.



Новый огнестойкий термопластик может лучше защитить аккумуляторные батареи, замедляя распространение пламени в случае возгорания электромобиля.



Это также даст пассажирам больше времени на эвакуацию.



Пожары аккумуляторных батарей стали финансовым ударом для LG Chem и ее дочерней компании LG Energy Solution, которым в последние годы пришлось выплачивать миллиарды автопроизводителям, вынужденным отзывать электромобили, оснащенные неисправными батареями LG.



Компания не уточнила сроки коммерциализации нового материала.

