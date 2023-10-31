Армия Израиля уничтожила подземные туннели ХАМАСа в секторе Газа

"За последние сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары примерно по 300 целям, в том числе по точкам запуска ракет и противотанковых снарядов, а также по военным объектам внутри подземных туннелей, принадлежащим террористической организации ХАМАС", – сообщили в Армии обороны Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по подземным туннелям, которые используют боевики палестинского движения ХАМАС. Сейчас в секторе Газа находятся более 20 тыс. израильских солдат, сообщает Zakon.kz.Как сообщает The Telegraph 31 октября, армия Израиля уничтожила несколько подземных туннелей под сектором Газа, где скрывались члены движения ХАМАС.Уничтожить туннели и выкурить членов ХАМАС на поверхность – одна из ключевых задач для израильской армии. Сеть подземных ходов и баз под сектором Газа остается одним из главных оплотов палестинских боевиков.Сейчас в наземной операции на территории сектора Газа участвуют более 20 тысяч израильских солдат. Речь идет как минимум о двух пехотных и бронетанковых дивизиях, по данным израильских источников.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ расширила наземное наступление в секторе Газа и перешла к третьему этапу военных действий против ХАМАС. Израильская армия продвинулась к центру Газы и планирует его окружить.Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа близка к катастрофической. С израильской стороны погибли 1,4 тысячи человек, с палестинской – более 8 тысяч.