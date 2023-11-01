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Второй пациент с пересаженным сердцем свиньи прожил лишь шесть недель

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:46
Второй пациент с пересаженным сердцем свиньи прожил лишь шесть недель
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
В США ушел из жизни второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи. Об этом сообщает РИА Новости.

У 58-летнего Лоренса Фосетта была терминальная стадия сердечной недостаточности. Он не имел права на донорское человеческое сердце из-за ранее имевшихся сосудистых заболеваний и осложнений, связанных с внутренним кровотечением. Шансов на выживание без экспериментальной операции у больного не было.


Фосетт согласился на трансплантацию сердца свиньи, став вторым человеком в истории, который подвергся такой операции. После пересадки он прожил лишь около шести недель.

С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи
Медицинский центр Мэрилендского университета.

Ранее сообщалось, что ему были назначены традиционные препараты против отторжения и терапию антителами. Сам орган был получен от генетически модифицированной свиньи, чтобы обойти проблему атаки на иммунную систему реципиента.


Источник: lenta.ru
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