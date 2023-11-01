Израиль и Сирия: казахстанских военных могут отправить на Голанские высоты

"У нас есть уже договоренности, и к чести Вооруженных сил Казахстана и той политики, которая проводится нашим государством, у нас есть компетенция, и мы прорабатываем вопрос проведения миротворческой миссии на Голанских высотах. Какие-либо другие вопросов пока у нас не стоят", - заявил Жаксылыков.

Казахстанских военных могут отправить с миротворческой миссией на Голанские высоты. Так называют территорию на Ближнем востоке, большую часть которой контролирует Израиль, а оставшуюся - Сирия, передает корреспондент Tengrinews.kz.Об этом сегодня в кулуарах Мажилиса сообщил министр обороны Руслан Жаксылыков, отвечая на вопрос о миротворческой деятельности казахстанских военнослужащих.Голанские высоты - территория на Ближнем Востоке. Большая ее часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть - Сирией. Закон о Голанских высотах был ратифицирован кнессетом (однопалатный законодательный орган Израиля) 14 декабря 1981 года. Он был осужден на международном уровне и, согласно Резолюции № 497 Совета безопасности ООН от 17 декабря 1981 года, является недействительным.