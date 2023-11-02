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Первую группу иностранцев эвакуировали из Сектора Газа

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:52
Первую группу иностранцев эвакуировали из Сектора Газа
Фото: un.org
По меньшей мере 320 иностранных граждан покинули Сектор Газа впервые после 7 октября, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Jerusalem Post.

Как сообщает издание, в Египет прибыли в общей сложности 76 раненых жителей сектора Газа, а также 335 иностранцев и палестинцев с двойным гражданством.

В числе эвакуированных иностранцев - граждане США, Великобритании, Италии и Франции, а также десятки тяжело раненых жителей Газы. Они воспользовались пограничным переходом Рафах на границе с Египтом благодаря соглашению, заключенному при посредничестве Катара между Египтом, Израилем и ХАМАСом. Первые эвакуированные иностранные граждане поедут в Каир и будут вылетать оттуда.


Министерство здравоохранения Египта сообщило, что 16 эвакуированных медицинских работников были переведены в больницы северного региона Синая, 11 - в Аль-Ариш и пять - в Бир-эль-Абд. Египет также подготовил полевой госпиталь в Шейх-Зувейде, в 15 километрах от Рафаха, для лечения эвакуированных из Газы.

По данным администрации США, из сектора Газа через КПП Рафах в Египет прибыли и несколько американских граждан. Об этом сообщил в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы исходим из того, что выезд граждан США и других зарубежных государств в ближайшие дни продолжится", - заявил Миллер.


В свою очередь министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в соцсети X написал: "Я только что разговаривал с первыми четырьмя итальянцами, покинувшими сектор Газа. Они устали, но находятся в добром здравии, им помогает итальянский консул в Каире. Мы продолжаем работать над тем, чтобы вывезти всех остальных".

По данным МИД Франции, в числе иностранцев, въехавших в Египет из сектора Газа, была и первая группа из пяти французских граждан.

"Мы продолжаем наши усилия, чтобы все наши соотечественники, наши сотрудники и их семьи могли как можно скорее покинуть Газу", - говорится в заявлении французского министерства.


Сколько граждан иностранных государств настоящее время находятся в секторе Газа, неизвестно.

Отмечается, что на данном этапе в рамках эвакуации анклав разрешили покинуть примерно 500 иностранцам и лицам с двойным гражданством. Ожидается, что люди, подпадающие под эти критерии, продолжат покидать сектор Газа в ближайшие дни.


Источник: tengrinews.kz
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