Названы места, которые станут невыносимыми из-за изменения климата

Американские климатологи из Университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния определили регионы мира, которые в будущем могут стать опасными или даже непригодными для жизни людей из-за глобального потепления. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS, рассказывает Tengri Life со ссылкой на gazeta.ru.
По словам ученых, за последние несколько лет сильная жара коснулась каждого континента. Температуры выше 50 градуса регулярно регистрировались на азиатском субконтиненте, а в Лондоне столбики термометров в 2022 году впервые преодолели отметку в 40 градусов намного раньше, чем предвещали климатические модели.
Согласно существующим расчетам, температура в 31,1 градуса считается пределом, который человек может переносить без внешнего охлаждения и существенного вреда для здоровья.
Если средняя глобальная температура продолжит расти, то в долине реки Инд в Индии и Пакистане, а также некоторых регионах Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки к югу от Сахары могут сложиться физиологически непереносимые условия.
Например, при потеплении на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем в йеменском городе Ходейда с населением более 700 тыс. человек ежегодно будет стоять до 340 часов (14 дней) невыносимой жары, подвергая жизнь населения риску.
Другие густонаселенные точки потепления включают в себя города Даммам и Джидда (37 и восемь дней жары соответственно) в Саудовской Аравии, Бандар-Аббас и Ахваз (29 и три дня) в Иране, Лахор (24 дня) в Пакистане, Дубай (20 дней) в ОАЭ, Дели и Калькутта (шесть и пять дней) в Индии.
Экстремальная жара опасна для жизни не только за счет тепловых ударов, но и в связи с осложнениями сердечно-сосудистых, респираторных, почечных и других болезней.
Результаты исследования показывают, что человечеству необходимо подготовиться к экстремальной жаре, адаптироваться к ней и смягчить ее последствия уже сейчас, отметили исследователи.
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