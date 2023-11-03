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Эрдоган предложил создать единый алфавит тюркских стран

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 15:05
Эрдоган предложил создать единый алфавит тюркских стран
Фото пресс-службы Акорды
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать единый алфавит тюркских стран, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом турецкий лидер заявил во время выступления на саммите Организации тюркских государств в Астане.

"Мы продолжаем наши усилия по укреплению сотрудничества в сфере высшего образования, чтобы повысить наши человеческие отношения на основе нашего языка, культуры и истории. Безусловно, чтобы укрепить наше единство, очень важен язык. Единый алфавит – тоже является важной составляющей, и здесь важна поддержка президентов. Предложение, которое выдвинул совет высшего образования секретариату нашей организации, я уверен, будет рассмотрен нашей организацией", - заявил Эрдоган.


Напомним, в Астане начался саммит Организации тюркских государств. В саммите принимают участие главы государств - членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей – Венгрии и Туркменистана.

Организация тюркских государств была создана в 2009 году. Свое нынешнее название она получила в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей в ее работе участвуют Туркмения и Венгрия.


Источник: tengrinews.kz
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