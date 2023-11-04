Мощное землетрясение в Непале: Погибли более 120 человек

Мощное землетрясение произошло в Непале, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на DW. Сообщается, что 128 человек погибли и десятки получили ранения. Землетрясение произошло на западе Непала в ночь на субботу.Национальный центр мониторинга и исследования землетрясений Непала зафиксировал землетрясение магнитудой 6,4. По его данным, эпицентр находился в районе Джаяркот, который находится в 400 километрах от столицы Непала Катманду.Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, Индийский сейсмологический центр - в 6,4, а немецкий Исследовательский центр геофизики (Geoforschungszentrum, GFZ) в Потсдаме - в 6,2.Ожидается, что число жертв может вырасти, поскольку под завалами еще остаются люди.По сообщениям СМИ, подземные толчки от землетрясения в Непале ощущались даже в столице Индии Нью-Дели.Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал выразил "глубокую скорбь в связи с человеческим и материальным ущербом, причиненным землетрясением". Правительство направило силы безопасности для помощи в поисково-спасательных работах.В Непале часто происходят землетрясения. В 2015 году в результате землетрясения магнитудой 7,8 погибли около 9000 человек, были повреждены около миллиона строений.