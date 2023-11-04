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Загрязнение воздуха в Дели превысило предел здоровья ВОЗ в 100 раз

Просмотров:214 Опубликовано: Сегодня, 10:45
Загрязнение воздуха в Дели превысило предел здоровья ВОЗ в 100 раз
Фото: freepik
Индекс качества воздуха в индийском городе достиг 500 – самого высокого показателя, который возможен. Это в 100 раз превышает предел нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Zakon.kz.

В связи со сложившейся ситуацией с качеством воздуха властям Дели пришлось закрыть школы, пишет The Guardian.

Качество воздуха в городе ухудшилось за последнюю неделю, что связано с резким ростом количества фермеров в соседних штатах Харьяна и Пенджаб, сжигающих свои поля во время посевного сезона.

За последние дни в штате Пенджаб количество пожаров на фермах увеличилось на 740%: за один день было зарегистрировано более тысячи пожаров. Другими причинами загрязнения города являются выбросы автомобилей, строительство и сжигание мусора на мусороперерабатывающих заводах.

Дели, где проживает около 33 миллионов человек, регулярно признают самым загрязненным городом в мире. Согласно индексу качества жизни в этом году, составленному институтом энергетической политики Чикагского университета, жизнь жителей Дели может сократиться на 11,9 лет из-за плохого воздуха, которым они дышат.


Источник: Zakon.kz
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