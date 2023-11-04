Спасатели вытащили вилы из головы жителя Новосибирска

«Работы проводились в операционной одной из больниц совместно с хирургами, где находился пострадавший, у которого сквозь всю голову прошли вилы», - сообщили в МАСС.

Спасатели выезжали на особый и уникальный случай, где требовались высокий уровень профессионализма и ювелирная точность действий.Спасателям необходимо было выполнить задачу по распилу и разъединению зубьев инструмента. Задачу выполнили в полном объеме. Мужчина 1971 года рождения в дальнейшем был передан хирургам. Каким образом вилы оказались в голове новосибирца и состояние его здоровья пока неизвестно.По информации нашего источника, мужчине вонзили вилы в голову на улице Макаренко. Пострадавший поступил в одну из больниц Калининского района. Сейчас материалы уголовного дела находятся в областном СКР.