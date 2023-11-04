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Космический корабль NASA обнаружил крошечную луну вокруг астероида

Просмотров:155 Опубликовано: Сегодня, 16:10
Космический корабль NASA обнаружил крошечную луну вокруг астероида
Фото: NASA/AP
Необычное открытие было сделано во время пролета в среду вокруг Динкинеша, находящегося на расстоянии 480 миллионов километров в главном поясе астероидов за пределами Марса, сообщает Zakon.kz.

Космический корабль Люси сделал снимок пары, когда она находилась на расстоянии около 435 километров, пишет ABC News.

Данные и изображения, переданные обратно на Землю, космический корабль подтвердил. Диаметр Динкинеша составляет всего лишь 790 метров, а размер его близко вращающейся "луны" составляет всего 220 метров.

Динкинеш на амхарском языке Эфиопии означает "ты чудесен".

НАСА отправило Люси мимо Динкинеша в качестве репетиции к более крупным и загадочным астероидам вблизи Юпитера. Запущенный в 2021 году космический корабль достигнет первого из этих так называемых троянских астероидов в 2027 году и будет исследовать их в течение как минимум шести лет. Первоначальный целевой список из семи астероидов теперь составляет 11.


Источник: Zakon.kz
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