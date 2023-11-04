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Эрдоган заявил, что не будет больше общаться с Нетаньяху

Просмотров:95 Опубликовано: Сегодня, 18:06
Эрдоган заявил, что не будет больше общаться с Нетаньяху
Фото: akorda.kz
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от дальнейшего общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Zakon.kz.

Эрдоган заявил, что после действий Израиля в секторе Газа не воспринимает главу еврейского государства Биньямина Нетаньяху как своего собеседника.

"В настоящее время у меня нет никаких контактов. Наш глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной. Конечно, он также общается с Палестиной и ХАМАС. Скажу так: Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника для нас в любом случае. Мы его вычеркнули", - заявил он турецким журналистам.


По словам президента Турции, у страны не будет более никакого доверия к мировой системе, если Израиль не закончит и не будет привлечен к ответственности за действия, которые Эрдоган назвал "военными преступлениями и нарушением прав человека".

Ранее администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана призвала международное сообщество объединить усилия для гуманитарий помощи Газе.


Источник: Zakon.kz
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