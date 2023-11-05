Дочь в заложниках: названа причина вторжения вооруженного мужчины в аэропорт Гамбурга

"Из-за полицейской операции полеты в аэропорту Гамбурга приостановлены с 20:24 и сегодня больше не возобновятся. Затронуто 27 рейсов (6 вылетов и 21 приземление) с примерно 3200 пассажирами. В настоящее время невозможно предсказать, когда возобновится работа", - сказал представитель аэропорта.

По информации полиции Гамбурга, незадолго до того, как вооруженный мужчина протаранил забор и въехал на своей машине на взлетно-посадочною полосу, его жена звонила правоохранителям с предупреждением, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Bild.Женщина заявила, что муж мчится в аэропорт с их четырехлетней дочерью. Предположительно, причиной поступка мужчины стал вопрос об опеке.Сообщается, что отец украл ребенка у матери в субботу вечером и скрылся с ним. Позже он приехал в аэропорт и забаррикадировался с ребенком в машине. Уже известно, что мужчина является турком из Нижней Саксонии, переговоры с ним ведут на турецком языке.Напомним, мужчина на машине Audi без номерного знака протаранил забор и въехал на территорию, где стоят самолеты. Он остановился под рейсовым авиалайнером и, как сообщают источники, кинул из окна две бутылки, вероятно, с "коктейлем Молотова".