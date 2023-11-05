Массовые пропалестинские акции прошли в крупнейших городах Европы

В центре Лондона сотни людей перекрыли проезжую часть и устроили сидячую демонстрацию в поддержку палестинцев и против израильских бомбардировок сектора Газа. Трое участников акции были задержаны в районе площади Пикадилли. Один из них - за "экстремистский" плакат, а двое других - за нарушение общественного порядка.

В крупнейших городах Европы состоялись массовые акции солидарности с палестинцами и "за мир", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.Организаторами выступили такие движения, как Black Lives Matter UK, Sisters Uncut и Black Jewish Alliance. По сообщениям местных СМИ, в толпе звучал и лозунг "От реки до моря", по сути отрицающий существование еврейского государства.В Берлине, по данным полиции, на акцию "Свободная Палестина" собрались не менее 6500 человек. В местной прессе мероприятие называют самым многолюдным с начала войны на Ближнем Востоке.Deutschen Presse-Agentur сообщает о нападении демонстрантов на журналистку. Полиция начала расследование.Немецкое правительство недвусмысленно высказывалось в поддержку Израиля, а в четверг министр внутренних дел Нанси Фезер ввела официальный запрет на деятельность как исламистской группировки ХАМАС, так и пропалестинской сети Samidoun на территории страны.В Париже префектура не стала запрещать пропалестинский марш от площади Республики до площади Нации. Организаторы заявили, что это не акция "против кого бы то ни было", а "за мир".Крупная акция протеста с требованием прекращения огня в Газе проходит в Нью-Йорке, передает TRT. Люди скандируют: "Израиль - террористическое государство".