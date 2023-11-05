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Массовые пропалестинские акции прошли в крупнейших городах Европы

Просмотров:85 Опубликовано: Сегодня, 11:12
Массовые пропалестинские акции прошли в крупнейших городах Европы
© dw.com
В крупнейших городах Европы состоялись массовые акции солидарности с палестинцами и "за мир", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

В центре Лондона сотни людей перекрыли проезжую часть и устроили сидячую демонстрацию в поддержку палестинцев и против израильских бомбардировок сектора Газа. Трое участников акции были задержаны в районе площади Пикадилли. Один из них - за "экстремистский" плакат, а двое других - за нарушение общественного порядка.


Организаторами выступили такие движения, как Black Lives Matter UK, Sisters Uncut и Black Jewish Alliance. По сообщениям местных СМИ, в толпе звучал и лозунг "От реки до моря", по сути отрицающий существование еврейского государства.

В Берлине, по данным полиции, на акцию "Свободная Палестина" собрались не менее 6500 человек. В местной прессе мероприятие называют самым многолюдным с начала войны на Ближнем Востоке.

Deutschen Presse-Agentur сообщает о нападении демонстрантов на журналистку. Полиция начала расследование.

Немецкое правительство недвусмысленно высказывалось в поддержку Израиля, а в четверг министр внутренних дел Нанси Фезер ввела официальный запрет на деятельность как исламистской группировки ХАМАС, так и пропалестинской сети Samidoun на территории страны.

В Париже префектура не стала запрещать пропалестинский марш от площади Республики до площади Нации. Организаторы заявили, что это не акция "против кого бы то ни было", а "за мир".

Крупная акция протеста с требованием прекращения огня в Газе проходит в Нью-Йорке, передает TRT. Люди скандируют: "Израиль - террористическое государство".



Источник: Tengrinews.kz
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