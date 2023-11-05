Израильский министр предложил сбросить на сектор Газа атомную бомбу

"Это один из вариантов, - согласился Элиягу. - Второй - проверить, что им по-настоящему важно, что создаст сдерживающий фактор...".

Министр национального наследия Израиля Амихай Элиягу. © vesty.co.il

Министр национального наследия Израиля Амихай Элиягу предложил применить ядерное оружие против сектора Газа, где, по его словам, нет мирного населения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Вести Израиль".В ходе интервью радиостанции "Коль ба-рама" министр рассуждал о том, что "нацистам не дают гуманитарной помощи". На это ведущий поинтересовался: "Так что же делать? Сбросить на них атомную бомбу?"Когда ведущий поинтересовался, как можно сбрасывать атомную бомбу на анклав, где находится более 240 заложников, последовало такое разъяснение: "Нужно убедить их (ХАМАС) вернуть заложников. На войне приходится платить цену. Почему жизнь заложников важнее жизней солдат?"После этого Элиягу сделал пояснение: "Они (боевики ХАМАС) не боятся смерти, та для них ничего не значит. Нам нужно понять, что сломит их. Нужно сделать так как после Шестидневной войны, когда они боялись поднять глаза на (израильского) солдата". Он также призвал к изгнанию арабов из Газы и его аннексии.Слова министра из правительства Биньямина Нетаньяху вызвали шквал критики. Премьер-министр Израиля назвал заявления Элиягу "оторванными от реальности". Министра отстранили от участия в заседаниях правительства. "Израиль и ЦАХАЛ действуют согласно самым высоким моральным стандартам, соблюдая международное право, чтобы предотвратить гибель непричастных. Мы будем действовать так до победы", - сказал Нетаньяху.Лидер оппозиции Яир Лапид призвал Нетаниягу немедленно уволить Элиягу. "Шокирующее и безумное заявление безответственного министра. Он нанес вред семьям похищенных, нанес вред израильскому обществу и нанес ущерб нашему международному авторитету. Присутствие экстремистов в правительстве ставит под угрозу нас и успех военных целей - победу над ХАМАС и возвращение похищенных", - говорится в заявлении Лапида.Позже и сам министр Элиягу написал, что его заявление было "метафорическим". По его словам, было желание лишь сказать о том, что "нам определенно нужен мощный и непропорциональный ответ".