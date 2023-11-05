Туристам назвали часть кресла в самолете, которая сохранит жизнь в случае аварии

"Подголовники, подлокотники, валики или аналогичное авиационное оборудование могут использоваться в качестве плавающих устройств в соответствии с настоящим стандартом при условии, что они отвечают минимальным требованиям безопасности и эксплуатационных характеристик", — говорилось в техстандарте.

"Остановить коррозию с помощью куска скотча дешевле, чем полностью перекрашивать его. Крылья и корпус прогибаются и ломают краску", — уточнил в TiKTok один эксперт.

Высокотехнологичная часть кресла в самолете может сохранить жизнь в случае аварии. При этом большинство пассажиров даже не подозревают об этом. Подробнее передает Tengritravel.kz со ссылкой на TourProm.Помимо широко известных мер безопасности, таких как ремни безопасности и аварийные выходы, в авиалайнерах есть еще несколько малоизвестных, но крайне важных функций. Согласно The Sun со ссылкой на технические стандарты безопасности, малопримечательные элементы около сидений на борту помогают в случае чрезвычайных ситуаций.Эти подушки не только могут поддерживать человека на поверхности воды в случае аварии, но и обладают огнеупорными свойствами. Согласно данным Космического фонда, внедрение огнеупорных сидений спасает от 20 до 25 жизней ежегодно.Следующий аспект безопасности в самолете, о котором знают далеко не все туристы, — это крошечные отверстия в иллюминаторах. Это не случайная дырочка, а элемент конструкции, помогающий самолету выдерживать изменения давления воздуха в полете.Отверстия на крыльях, на них обращают внимание, прежде всего, те, кто хорошо знаком с аэрокосмической инженерией. Отверстия используются стюардессами для привязывания спасательных плотов. Дополнительную функцию безопасности выполняет также скоростная лента на внешней части самолета.