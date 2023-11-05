Метеозависимых предупредили о последствиях вспышек, «расколовших» Солнце

«Плазменный овраг был примерно в 620 раз шире и в 224 раза длиннее Большого каньона и примерно в 50 раз шире и в 25 раз длиннее долины Маринерис на Марсе — самого большого известного каньона в Солнечной системе», — пояснили исследователи.

Метеозависимые люди могут ощутить на себе последствия образования на Солнце огромного плазменного провала размером с Евразию, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «МИР 24».Это случилось из-за очередной мощной вспышки с выбросом плазмы. Распад охватил 10 тыс километров, а длина образовавшегося огненного каньона достигла 100 тыс километров.Эксперты опасаются за последствия на Земле. Не исключены сейсмические толчки. Также весь день 6 ноября сохранятся геомагнитные бури, они отразятся на самочувствии метеозависимых людей.Ученые ранее сталкивались с подобными явлениями. В апреле 2022 года на Солнце возник «каньон» длиной 200 тыс км, в сентябре того же года — длиной 385 тыс км. Глубина обоих достигала 20 тыс км, что в 1800 раз глубже Марианской впадины.