"Польского авиаперевозчика не пустили в Алматы". В КГА прокомментировали слухи

"С конца марта следующего года польский авиаперевозчик LOT будет летать в Ташкент четыре раза на небольшом самолете Boeing 737 Max B. В Алматы его так и не пустили, а в Европу алматинцы летают через Стамбул", - говорится в сообщении.

"Комментарии в социальных сетях по поводу ограничения полетов польской авиакомпании LOT Polish Airlines в аэропорт Алматы не соответствуют действительности. Авиакомпания LOT Polish Airlines осуществляет полеты в Астану с 2017 года.

В социальных сетях обсуждается сообщение о том, что якобы "известного авиаперевозчика не пустили в Алматы" и поэтому он не выполняет рейсы в этот город. В пресс-службе комитета гражданской авиации Минтранспорта прокомментировали слухи, подробнее - на Tengritravel.kz.На Facebook появился пост, который сразу же привлек внимание пользователей соцсетей.В пресс-службе комитета гражданской авиации прокомментировали информацию по полетам авиакомпании LOT Polish Airlines.В настоящее время рейсы между столицами Казахстана и Польши выполняются с частотой 3 раза в неделю (понедельник, вторник, пятница).В аэропорту Алматы действует режим "открытого неба" и ограничений на выполнение полетов для иностранных авиакомпаний нет", - ответили в ведомстве.В КГА также подчеркнули, что на данный момент запросов от авиакомпании LOT Polish Airlines на выполнение полетов в аэропорт Алматы не поступало.