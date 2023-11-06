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"Польского авиаперевозчика не пустили в Алматы". В КГА прокомментировали слухи

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:40
"Польского авиаперевозчика не пустили в Алматы". В КГА прокомментировали слухи
Фото: instagram.com/flylot
В социальных сетях обсуждается сообщение о том, что якобы "известного авиаперевозчика не пустили в Алматы" и поэтому он не выполняет рейсы в этот город. В пресс-службе комитета гражданской авиации Минтранспорта прокомментировали слухи, подробнее - на Tengritravel.kz.

На Facebook появился пост, который сразу же привлек внимание пользователей соцсетей.

"С конца марта следующего года польский авиаперевозчик LOT будет летать в Ташкент четыре раза на небольшом самолете Boeing 737 Max B. В Алматы его так и не пустили, а в Европу алматинцы летают через Стамбул", - говорится в сообщении.


В пресс-службе комитета гражданской авиации прокомментировали информацию по полетам авиакомпании LOT Polish Airlines.

"Комментарии в социальных сетях по поводу ограничения полетов польской авиакомпании LOT Polish Airlines в аэропорт Алматы не соответствуют действительности. Авиакомпания LOT Polish Airlines осуществляет полеты в Астану с 2017 года.


В настоящее время рейсы между столицами Казахстана и Польши выполняются с частотой 3 раза в неделю (понедельник, вторник, пятница).В аэропорту Алматы действует режим "открытого неба" и ограничений на выполнение полетов для иностранных авиакомпаний нет", - ответили в ведомстве.

В КГА также подчеркнули, что на данный момент запросов от авиакомпании LOT Polish Airlines на выполнение полетов в аэропорт Алматы не поступало.


Источник: Tengrinews.kz
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