Зеленский утвердил дату президентских выборов в Украине - депутат

Как сообщил депутат, президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года.

"По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение Офису президента Украины готовиться к выборам, которые планируется провести 31 марта 2024 года. Это вроде бы конституционный срок - последнее воскресенье марта. Объяснить такое решение обществу они собираются тем, что это как будто требование западных партнеров. В частности, тем, что если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность. Особенно на фоне того, что Путин в марте планирует провести выборы", - сообщил Гончаренко.

"Хочу сразу заверить, что западные партнеры никаких выборов от нас не требуют. Нет никаких публичных или непубличных требований. Это никак не связано с нашими партнерами. Это исключительно политические задачи, которые ставит перед собой Офис президента. Речь идет исключительно о президентских выборах. Поскольку парламентские напрямую запрещены конституцией Украины", - подчеркнул он.

Стало известно, когда в Украине проведут президентские выборы. Дату предстоящего голосования назвал народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире местного телеканала "Эспрессо", передает Tengrinews.kz.При этом, по словам Гончаренко, западные партнеры не требуют от Украины проведения выборов.Стоит отметить, что следующие президентские и парламентские выборы в Украине, в соответствии с конституцией Украины и законом Украины "О выборах президента Украины", должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока, то есть 31 марта 2024 года, но во время военного положения выборы не проводятся.Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа в Украину.При этом Зеленский заявил, что ему хватит 24 минуты, чтобы объяснить Дональду Трампу, что тот не может управлять войной, вспомнив, как бывший глава Белого дома заявил, что может закончить войну через 24 часа, если его выберут снова в 2024 году.