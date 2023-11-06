Число погибших в секторе Газа превысило 10 тыс. человек

Как пишет Times of Israel 6 ноября, наземные силы ЦАХАЛ за прошедшую ночь захватили укрепленные позиции боевиков ХАМАС в секторе Газа. В сообщении армии этот пункт называют "цитаделью". Кроме того, израильские военные за сутки нанесли удары по 450 точкам, где находились наблюдательные посты, тренировочные лагеря и подземные туннели ХАМАС.

Число погибших в секторе Газа с 7 октября превысило 10 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.Информацией о гибели в секторе Газа более 10 тысяч человек поделилась Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.По данным ЦАХАЛ, в ходе наземной операции и обстрелов удалось уничтожить нескольких командиров движения. Среди убитых боевиков – Джамаль Муса, командующий силами специальных операций ХАМАС.В секторе Газа продолжается наземная операция израильской армии. Власти Израиля намерены полностью уничтожить движение ХАМАС, которое сейчас контролирует палестинский анклав. При этом под израильские авиаудары периодически попадают лагеря беженцев и другие гражданские цели. ЦАХАЛ обвиняет ХАМАС в том, что боевики намеренно располагают свои объекты рядом с мирным населением. Мировое сообщество, в свою очередь, обеспокоено "неизбирательным применением силы" со стороны Израиля.Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация. Президент РК Касым-Жомарт Токаев распорядился выделить помощь мирному населению Палестины.