Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества на 2024 год. Для этого министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков прилетел в Анкару, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.



"Состоялись переговоры генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с министром национальной обороны Яшаром Гюлером. Стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сферах, представляющих взаимный интерес. По итогам встречи подписан план военного сотрудничества между Турцией и Казахстаном на 2024 год", - сообщили в министерстве.



Начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны Казахстана Олжас Хусаинов заявил, что Казахстан и Турцию объединяют прочные исторические и культурные связи, что является залогом успешного развития двусторонних отношений.



Отмечается, что казахстанская делегация также посетила объединенную компанию Turkish Aerospace Industries – TUSAŞ Aerospace Industries, где производят авиационную технику и беспилотные летательные аппараты.



Напомним, 10 мая в Анкаре был подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace. Согласно документальному соглашению, в Казахстане на базе дочерней компании Kazakhstan Engineering организована линия сборки и технического обслуживания ударных беспилотных летательных аппаратов Anka.