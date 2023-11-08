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США озвучили позицию по размещению войск Израиля в секторе Газа

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:35
США озвучили позицию по размещению войск Израиля в секторе Газа
Фото:idf.il
США озвучили позицию по размещению войск Израиля на долгосрочной основе в секторе Газа, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в Госдепартаменте США, Вашингтон выступает против повторного размещения на постоянной основе израильских военных на территории сектора Газа после завершения конфликта с движением ХАМАС.



"С нашей точки зрения, палестинцы должны самостоятельно принимать все решения, сектор Газа - палестинская территория, и она ею останется", - сказал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

В то же время в США подчеркнули невозможность возврата к статус-кво в секторе Газа после совершенной ХАМАС атаки на Израиль 7 октября.

"Израиль и весь регион должны оставаться в безопасности, а сектор Газа не должен и более не может быть базой для террористических нападений против израильского народа и других людей", - подчеркнул Пател.


Днем ранее, отвечая на вопрос в эфире американского телеканала NBC News, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что после окончания боевых действий в секторе Газа Израилю, возможно, "на неопределенно долгий период придется взять на себя общую ответственность за безопасность".

Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США 31 октября, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США вместе с другими странами изучают возможные варианты будущего сектора Газа. По его словам, статус-кво, при котором палестинская террористическая группировка ХАМАС контролирует густонаселенную прибрежную полосу, не может быть сохранен, но и Израиль не хочет контролировать сектор Газа.

Наиболее разумным вариантом, по мнению Блинкена, была бы "эффективная и обновленная палестинская администрация", которая бы осуществляла управление сектором Газа. Вопрос в том, имеются ли возможности этого достичь, отметил он.

"А если это невозможно, существуют другие временные варианты, к которым может быть привлечен ряд стран. Кроме того, как безопасность, так и функции управления могли бы осуществлять международные организации", - указал он.


Источник: tengrinews.kz
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