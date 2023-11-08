В Атырау начали укладывать морозоустойчивый и водонепроницаемый асфальт европейского качества

«Раньше мы всегда строили полотно из крупно- и мелкозернистого щебня. Асфальт из ЩМА отличается качеством, он, как утверждают специалисты, не трескается ни в зимние холода, ни в летний зной. Он максимально прочен, морозоустойчив и водонепроницаем, поэтому европейские дороги строятся из него. Также он менее скользок, если на обычных дорогах при гололедице скольжение автотранспорта составляет 10 метров, то на ЩМА оно снижается до 5 метров. Также состав асфальта позволяет принимать свойства резины и служит для автомобилей как амортизатор. Полотно из ЩМА заметно отличается от обычных построенных дорог с применением более крупной фракции щебня, разницу можно увидеть, если обратить внимание на дорогу. После засыхания этого асфальта его уже невозможно снять, он становится каменным. Для сравнения – обычный асфальт легко снимается. В Казахстане впервые такие дороги появились в Алматы в 2009 году. В этом году эта технология дошла и до Атырау», - сообщил Жайык Айтыбасов.



Новая технология строительства дорожного полотна, называемая ЩМА (щебеночно-мастичный асфальт), была придумана германскими разработчиками еще в 60-е годы прошлого столетия. Сегодня данная технология применяется при возведении дорог в городах Астане и Алматы уже c 2009 года, передает корреспондент AtyrauPress.По словам начальника участка подрядной компании «МКДСМ», опытного строителя Жайыка Айтыбасова, это будут совершенно новые дороги. Сейчас такой асфальт уже проложен на автодороге по улице Кулманова. До этого была построена дорога по улице Молдагулова, с пешеходной дорожкой и бордюрами. Строители обязуются вести мониторинг влияния погодных условий, гарантийный срок – два года.