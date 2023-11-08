Борьба с клопами: как избежать смертельного отравления

"С связи с тем, что сейчас рынок очень насыщен различными дезпрепаратами, самостоятельно проводить работы в домашних условиях, конечно, можно, но нежелательно. Лучше, чтобы эти работы проводили профессионалы. Потому что очень важно четко соблюдать инструкцию, выдерживать время и концентрацию препарата", - говорит Вахит Сейдуалиев.

"В тех случаях использовались неразрешенные препараты первого класса опасности, то есть пестициды, которые используются в сельском хозяйстве для истребления сорняков. Эти препараты потребители приобрели на базаре без соответствующей маркировки и без инструкции к применению. При обработке они не предупредили своих соседей, поэтому были такие случаи отравления людей, живущих по соседству", - сообщила она.

"В Алматы очень большая конкуренция среди частных дезфирм. Какими препаратами они пользуются, чем и как обрабатывают, мы не знаем", - говорит Вахит Сейдуалиев.



"Если будут регистрироваться случаи отравления, то нам с медучреждений или со службы ЧС будут поступать экстренные извещения. На основании этих извещений тоже можем назначить внеплановую проверку компании", - объяснила представитель департамента Санитарно-эпидемиологического контроля по городу Алматы Гаухар Каткенова.



"Все препараты должны проходить государственную регистрацию. Значит, у них должны быть свидетельства о госрегистрации препаратов. Либо клиенту перед обработкой нужно узнать название препарата и затем проверить его через реестр свидетельств о государственной регистрации, разрешен ли данный препарат для применения", - сообщила Каткенова.



Случаи в Актау, когда при обработке от клопов насмерть отравились жильцы соседних квартир, взбудоражили казахстанцев. Нередко люди считают, что с клопами и тараканами можно справиться самостоятельно. Однако такая самоуверенность может привести к плачевным последствиям.Почему не рекомендуется покупать препараты для травли клопов и тараканов с рук на базаре? Как проверить препараты, которые применяются для обработки квартир от насекомых? И как не ошибиться с выбором компании, оказывающей услуги по дезинсекции квартир?На эти и другие вопросы в региональной службе коммуникаций Алматы ответили заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Гаухар Каткенова и заместитель директора центра дезинфекции по Алматы Вахит Сейдуалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как в квартире появляются клопы?Клопы могут попасть в квартиры переносным способом. Например, с мебелью, предметами домашней утвари и одеждой. Особенно высоки риски, если это старая мебель и б/у одежда, в том числе одежда из секонд-хендов.Как отмечают специалисты, больше всего поступают жалобы на укусы постельных или домашних клопов.В природе существует более 40 тысяч видов клопов. В Казахстане - 1,5 тысячи видов.Период жизни клопов - до 14 месяцев (только при присутствии человека). Насекомые развиваются в течение 40 дней и откладывают яйца. За один раз клопы могут отложить до 300 яиц.Клопы питаются исключительно человеческой кровью. О наличии нежелательных "сожителей" в квартире могут свидетельствовать следы укусов на коже. Обычно они выглядят как красное пятно. Клопы выходят на охоту ночью, днем впадают в спячку.В основном благоприятной средой для клопов является старая деревянная мебель, они селятся в расщелинах полов, за плинтусами, мебелью, кроватями и диванами. Также хорошо клопы себя чувствуют в складках одежды.Не очень благоприятные условия для клопов – новые бетонные монолитные дома. Но даже там они могут появиться, если есть человек, так как они питаются только кровью человека.Дезинсекция - это мероприятия на уничтожение насекомых. На что нужно обратить внимание при выборе компании:-Как долго эта компания работает на рынке дезинсекционных услуг.-Наличие специалистов и наличие у них свидетельств о прохождении обучения, есть ли в штате данной компании врачи, помощники эпидемиологи, инструкторы и дезинфекторы.-Размещение компанией своих данных в Интернете и отзывы клиентов на их работу.-Также нужно обратить внимание на то, какие оборудование и препараты фирма использует. И даже наличие у специалистов-дезинсекторов спецодежды может сказать многое о компании.В идеале при поступлении заявок по травле клопов специалисты сначала должны полностью обследовать квартиру, в каком состоянии она находится, оценить состояние плинтусов и обоев. Расспросить жильцов о том, где и в какое время больше всего укусов они заметили. После этого разрабатывается план мероприятий по обработке. В первую очередь осмотру и обработке подлежат постельные принадлежности и одежда.Как должны работать специалисты по дезинсекции?Дезинсекционную обработку в помещении проводят в течение двух-трех часов специалисты, которые имеют допуск к данным работам. Обработку проводят методом орошения и протирания в отсутствии людей. Работы требуют тщательной обработки. После окончания работы помещение (квартира) должно быть закрыто на сутки.На рынке свободно продаются препараты для самостоятельной обработки жилья от клопов. Однако их применение может быть опасным для жизни. Отметим, что в Казахстане уже был зафиксирован ряд трагических случаев, когда при травле насекомых насмерть отравились соседи.В Алматы также несколько лет назад были зафиксированы смертельные отравления после обработки квартир неразрешенными препаратами, добавила Гаухар Каткенова.Как стало известно, в Алматы услуги по дезинсекции оказывают около 200 фирм.Все проверки субъектов бизнеса госорганами регулируются Предпринимательским кодексом. Поэтому инспекторы не могут проверять компании без предварительного согласования. Основаниями для внеплановой проверки недобросовестной компании могут послужить обращения и жалобы от потребителей.Как пояснила Гаухар Каткенова, клиент имеет право ознакомиться со всеми документами, которые имеются на используемый препарат для дезинсекции.Ранее санврачи назвали препараты от насекомых, которые могут привести к отравлению людей. После случаев со смертельным отравлением детей в Актау в акимате Мангистауской области сообщили, что причиной отравления людей могли стать препараты "Аграм", "Би-58", "Лямбда-25", "Квикфос".Отметим, что данные препараты предназначены для уничтожения тараканов, клопов, блох, мух, комаров, муравьев, ос и крысиных клещей на объектах различных категорий, в том числе пищевых, лечебных, детских, коммунально-бытовых.Добавим, что некоторые из этих препаратов в настоящее время свободно продаются на казахстанских маркетплейсах.