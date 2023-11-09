WhatsApp усилит безопасность, снизив качество одной из функций

По умолчанию звонки в WhatsApp осуществляются через P2P-соединение между участниками разговора. В случае перехвата сетевого пакета злоумышленник может узнать IP-адрес пользователя, а через него — конфиденциальную информацию (например, местоположение). Функция Protect IP Address in Calls перенаправляет голосовые вызовы на выделенные серверы, которые маскируют реальный IP-адрес.

Активировать защиту IP-адреса можно в настройках конфиденциальности. Если соответствующего пункта меню в приложении не появилось, следует дождаться очередного обновления мобильного клиента.

В мобильных клиентах WhatsApp для Android и iOS появилась новая функция, призванная повысить уровень конфиденциальности пользователей. Разработчики мессенджера рассказали, как она действует, для чего нужна и почему ухудшает качество голоса во время звонков. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на 4PDA.В компании отметили, что использование нововведения ухудшает качество передачи голоса из-за маршрутизации соединения. Представители WhatsApp также заявили, что для большинства людей достаточно стандартного уровня безопасности — новая функция предназначена в первую очередь для "наиболее заботящихся о конфиденциальности пользователей".