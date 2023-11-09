Возможному уроженцу Казахстана в России вменяют слежку за военкором по заказу из Украины

«Задержанному за угрозы супруге военкора Александра Коца платили из Украины. По нашей информации, 28-летний Леонид Гутаров получал по 5 тыс. рублей в сутки за сбор информации о журналисте. Уже установлено, что за семьей Коца задержанный скрытно следил как минимум четыре дня – с 4 по 7 ноября. Все увиденное и услышанное передавал куратору из Украины в личных сообщениях. За работу получал по 5 тыс. рублей в сутки. А накануне пришел к супруге военкора домой и обманным путем попытался получить у нее информацию о деятельности Коца. Угрожая и запугивая», - говорится в сообщении в четверг.

«Гутрова задержали. Как мы сообщали накануне, он работал учителем английского. Родом он из Казахстана, несколько лет учился в США. На допросе в полиции он признался и в работе на Украину, и в получении денег», - сказано в сообщении.

Астана. 9 ноября. КазТАГ – Уроженец Казахстана Леонид Гутаров задержан в России по делу о слежке за военкором Александром Коцем по заказу из Украины, сообщает Mash.Как отмечается, женщина не открыла дверь, вызвала полицию.Уголовное дело расследуется по статье «Воспрепятствование законной деятельности журналиста» УК РФ.