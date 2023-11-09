Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 09 Ноября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.79 KZT
  • €1 = 497.78 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Возможному уроженцу Казахстана в России вменяют слежку за военкором по заказу из Украины

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:03
Возможному уроженцу Казахстана в России вменяют слежку за военкором по заказу из Украины
фото: Mash
Астана. 9 ноября. КазТАГ – Уроженец Казахстана Леонид Гутаров задержан в России по делу о слежке за военкором Александром Коцем по заказу из Украины, сообщает Mash.

«Задержанному за угрозы супруге военкора Александра Коца платили из Украины. По нашей информации, 28-летний Леонид Гутаров получал по 5 тыс. рублей в сутки за сбор информации о журналисте. Уже установлено, что за семьей Коца задержанный скрытно следил как минимум четыре дня – с 4 по 7 ноября. Все увиденное и услышанное передавал куратору из Украины в личных сообщениях. За работу получал по 5 тыс. рублей в сутки. А накануне пришел к супруге военкора домой и обманным путем попытался получить у нее информацию о деятельности Коца. Угрожая и запугивая», - говорится в сообщении в четверг.


Как отмечается, женщина не открыла дверь, вызвала полицию.

«Гутрова задержали. Как мы сообщали накануне, он работал учителем английского. Родом он из Казахстана, несколько лет учился в США. На допросе в полиции он признался и в работе на Украину, и в получении денег», - сказано в сообщении.


Уголовное дело расследуется по статье «Воспрепятствование законной деятельности журналиста» УК РФ.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика