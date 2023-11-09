Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 09 Ноября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.05 KZT
  • €1 = 500.67 KZT
  • 1 RUB = 5.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Эндокринолог назвала недорогой фрукт, помогающий замедлить старение

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:21
Эндокринолог назвала недорогой фрукт, помогающий замедлить старение
© depositphotos.com
Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале назвала фрукт, употребление которого поможет замедлить процессы старения, передает Tengri Life.

По словам доктора медицинских наук, таким продуктом являются сливы. Специалист отметила, что полезными свойствами обладают как свежие, так и сушеные фрукты.

"В них присутствуют витамины А и С, кальций, фосфор, пектины, антиоксиданты, бор. Эти компоненты помогают укреплять мышцы и кости, доказано способствуют улучшению памяти и даже замедляют процессы старения", - написала Павлова.


Эксперт добавила, что в сливах много клетчатки, что способствует похудению. Свежие плоды дают ощущение сытости, поддерживают стабильный уровень сахара и помогают держать вес под контролем. Также сливы и чернослив эффективны при запорах, а содержащееся в них железо предотвращает анемию.

Впрочем, врач предостерегла от слишком активного поедания слив. По ее словам, это может привести к вздутию живота, диарее и аллергическим реакциям. Суточной нормой является шесть не очень крупных плодов, при этом не более двух за раз.

Людям с проблемами с желудком или почками не рекомендуется употреблять больше одной-двух слив в день, так как они содержат оксалаты, повышающие риск образования камней в почках.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика