Эндокринолог назвала недорогой фрукт, помогающий замедлить старение

"В них присутствуют витамины А и С, кальций, фосфор, пектины, антиоксиданты, бор. Эти компоненты помогают укреплять мышцы и кости, доказано способствуют улучшению памяти и даже замедляют процессы старения", - написала Павлова.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале назвала фрукт, употребление которого поможет замедлить процессы старения, передает Tengri Life.По словам доктора медицинских наук, таким продуктом являются сливы. Специалист отметила, что полезными свойствами обладают как свежие, так и сушеные фрукты.Эксперт добавила, что в сливах много клетчатки, что способствует похудению. Свежие плоды дают ощущение сытости, поддерживают стабильный уровень сахара и помогают держать вес под контролем. Также сливы и чернослив эффективны при запорах, а содержащееся в них железо предотвращает анемию.Впрочем, врач предостерегла от слишком активного поедания слив. По ее словам, это может привести к вздутию живота, диарее и аллергическим реакциям. Суточной нормой является шесть не очень крупных плодов, при этом не более двух за раз.Людям с проблемами с желудком или почками не рекомендуется употреблять больше одной-двух слив в день, так как они содержат оксалаты, повышающие риск образования камней в почках.