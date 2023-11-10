В WhatsApp может появиться реклама

Кэткарт заявил, что WhatsApp не будет размещать рекламу во входящих сообщениях и чатах, но можно ожидать, что она появится в статусах пользователей и каналах. Кроме того, разработчики рассматривают возможность введения функции платной подписки на некоторые каналы.

Руководитель WhatsApp Уилл Кэткарт в интервью бразильскому изданию Folha de S. Paulo ответил на вопросы о монетизации популярного мессенджера. В частности, он рассказал, откуда компания получает деньги и будет ли мобильный клиент показывать рекламу. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на 4PDA.Сейчас мессенджер приносит своим создателям прибыль в основном благодаря WhatsApp Business API. Этот сервис предоставляет специальные инструменты для малых и крупных компаний. По словам Кэткарта, это бизнес с оборотом в 10 миллиардов долларов в год. В 2018-м разработчики уже рассматривали возможность интеграции объявлений в статус пользователей, но тогда отказались от этой идеи, опасаясь негативной реакции аудитории.