У «Росатома» уже есть апробированный проект атомной станции для Казахстана

Лихачев подчеркнул, что в случае одобрения на референдуме строительства в стране атомной генерации, построить атомную станцию в Казахстане можно достаточно быстро, поскольку проект таких АЭС уже успешно реализован в других странах.

Глава российского атомного гиганта Алексей Лихачев заявил, что корпорация готова предложить Астане проект двухблочной АЭС, аналогичной тем, что уже существуют в России и Белоруссии.Лихачева также отметил, «Росатом» хотел бы развивать работу с Астаной в области добычи урана с учетом интересов третьих стран.Напомним, что на прошлой недели в Казахстан приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, официальной причиной его визита считается лоббирование интересов французских компаний по строительству АЭС в Казахстане, однако кулуарно проходила информация, что французскому лидеру срочно нужно найти уран для атомных станций.