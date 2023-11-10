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У «Росатома» уже есть апробированный проект атомной станции для Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:49
У «Росатома» уже есть апробированный проект атомной станции для Казахстана
Фото из открытых источников
Глава российского атомного гиганта Алексей Лихачев заявил, что корпорация готова предложить Астане проект двухблочной АЭС, аналогичной тем, что уже существуют в России и Белоруссии.

Лихачев подчеркнул, что в случае одобрения на референдуме строительства в стране атомной генерации, построить атомную станцию в Казахстане можно достаточно быстро, поскольку проект таких АЭС уже успешно реализован в других странах.


Лихачева также отметил, «Росатом» хотел бы развивать работу с Астаной в области добычи урана с учетом интересов третьих стран.

Напомним, что на прошлой недели в Казахстан приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, официальной причиной его визита считается лоббирование интересов французских компаний по строительству АЭС в Казахстане, однако кулуарно проходила информация, что французскому лидеру срочно нужно найти уран для атомных станций.


Источник: oilcapital.ru
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